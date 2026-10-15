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Bolu'da apartmanın girişindeki pano yangını söndürüldü, bir kişi dumandan etkilendi

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Bolu'da Beşkavaklar Mahallesi Safir Sokak'taki 6 katlı apartmanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Binaya dolan duman nedeniyle aşağıya inemediğini söyleyen üst kattaki bir vatandaşa sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Bolu'da apartman girişindeki elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Binaya dolan duman nedeniyle aşağıya inemediklerini söyleyen bir vatandaşa sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, Beşkavaklar Mahallesi Safir Sokak'taki bir site içerisindeki 6 katlı apartmanda meydana geldi. Bina girişindeki elektrik panosundan yükselen dumanı ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin dairelere sıçramasını önledi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Apartmanın üst katlarında bulunan ve dumandan etkilenen bir vatandaşa ise sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

"Apartmana duman doldu, aşağıya inemedik"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan vatandaş "Aşağıdan duman geldi. Ne yapacağımı şaşırıp itfaiyeyi aradım. Doğalgaz patlasa her yeri sarardı, dışarıya çıkamazdık. Apartmana duman doldu. Dumandan aşağıya inemedik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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