Bolu’da apartmanın çatı katı alev alev yandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde bir apartmanın enerji odasında çıkan ve çatıya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi Ateş İmam Sokak üzerinde bulunan Esentepe Apartmanı A Blok'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın enerji odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın çatısına sıçradı. Dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar neticesinde yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı