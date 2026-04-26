Bolu'da annesinin öldürdüğü 2 aylık Ela bebek son yolculuğuna uğurlandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde annesi tarafından boğazı kesilerek öldürülen 2 aylık Ela bebek, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cinayetin ardından D-100 kara yolunda yürüyerek Yeniçağa ilçesine kadar gittiği belirlenen annenin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Gerede ilçesine bağlı Kitirler Mahallesi'nde meydana geldi. Anne Serpil C. (30), henüz bilinmeyen bir sebeple 2 aylık olan kızı Ela'nın boğazını kesti. Bebeğini kanlar içinde bırakan Serpil C., evden çıkarak D-100 kara yoluna indi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, talihsiz bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Minik bebeğin cansız bedeni, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kilometrelerce yürüyerek Yeniçağa'ya kaçtı

Olayın faili olan anne Serpil C.'nin cinayetin ardından D-100 kara yolunda yürüyerek Yeniçağa ilçesine kadar gittiği tespit edildi. Yapılan takip sonucunda şüpheli kadın, yol kenarında emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Serpil C.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Minik Ela köyüne defnedildi

Cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen minik Ela, Gerede ilçesine bağlı Demircisopran köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Demircisopran Köyü Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ela bebeğin cansız bedeni, köy mezarlığına defnedildi. Cenazede baba Selahattin C. sinir krizi geçirdi. Hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilen acılı baba, evladının cenaze namazında ayakta durmakta güçlük çekti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
