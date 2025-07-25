Bolu'da Anız Yangını, Evleri Korkuttu

Bolu'da Vakıfgeçitveren köyünde evlerin dibinde bulunan tarım arazisinde anız yangını çıktı. İtfaiye ekipleri ve köylülerin seferber olduğu yangın, evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Vakıfgeçitveren köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy girişinde bulunan tarım arazilerinde yangın çıktı. Çıkan anız yangını rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Evlerin dibine kadar gelen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Köydeki vatandaşlar ise ekipler ile birlikte alevlere müdahale için seferber oldu. Bazı vatandaşlar traktörlerine bağladıkları pulluklar ile ateşin etrafını çevreledi. Evlere sıçramadan güçlükle söndürülen yangın sonrasında itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

"Alevler birden geldi"

Evinin yakınına kadar alevlerin geldiğini belirten Bülent Özcan, "Yangın evin karşısında bulunan tarladan geldi. Alevler birden geldi. Rüzgarla birlikte. Çok hızlı yayıldı. Rüzgar ters esti o da biraz yavaşlattı sonradan. Evlere sıçramadan kontrol altına alındı" dedi. - BOLU