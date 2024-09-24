Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Bolu'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana gelen kazada ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bolu'nun Mengen ilçesinde D-750 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Ankara'ya hasta sevk ettiği öğrenilen Halil K. idaresindeki 74 ABH 050 plakalı ambulans, trafik ışıklarında Ali Osman K. yönetimindeki 14 KE 335 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ali Osman K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ali Osman K. itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa kaldırıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaza yapan ambulansın içinde bulunan hasta ise olay yerine gelen başka bir ambulans ile hastaneye gönderildi. Öte yandan, kaza anı bölgede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Mengen trafik Sağlık Kaza bolu

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

 Erdoğan'dan ABD'ye net mesaj: Yanında değil karşısında durun

ABD'ye çok net mesaj: Yanında değil karşısında durun

 Teyze bir ismi işaret etti! Fenomen Kübra bu yüzden mi intihar etti?

Teyze bir ismi işaret etti! Fenomen Kübra bu yüzden mi intihar etti?
Çevredeki vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı

Vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray PAOK maçı TRT 1'de şifresiz mi? Galatasaray PAOK 11'i! Muhtemel 11 belli oldu mu, maç kadrosu kimler var? Emrah Şahan kimdir? Emrah Şahan kaç yaşında, nereli? Emrah Şahan hayatı ve biyografisi! SON DAKİKA! Helikopterler neden uçuyor (İstanbul Ümraniye)? Jakobs PAOK maçında neden yok? İsmail Jakobs cezalı mı, sakat mı, yedek mi? Sallai PAOK maçında neden yok? Roland Sallai cezalı mı, sakat mı, yedek mi? Ziyech PAOK maçında neden yok? Hakim Ziyech cezalı mı, sakat mı, yedek mi? Real Madrid Alaves maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Alaves geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Muslera PAOK maçında neden yok? Muslera cezalı mı, sakat mı, yedek mi? Real Madrid Alaves maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Alaves golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bahar dizisi Süreyya kimdir? Bahar Büşra Pekin hangi rolde oynuyor?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });