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Bolu’da alkollü şahıs, ayağa kalkamayınca sedyeyle taşındı

Bolu’da alkollü şahıs, ayağa kalkamayınca sedyeyle taşındı
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Bolu’da alt geçitte hareketsiz hâlde bulunan ve aşırı alkollü olduğu belirlenen kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da alt geçitte hareketsiz halde bulunan ve aşırı alkollü olduğu belirlenen kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Gölyüzü Mahallesi Şehit Mehmet Kaya Sokak'taki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt geçitte bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde aşırı alkollü olduğu belirlenen kişi, ayağa kalkamayınca sedyeyle ambulansa taşındı. Alkollü kişi, tedbir amacıyla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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