Bolu'da çevreye rahatsızlık veren şahıs gözaltına alındı

Bolu'da bir alışveriş merkezinde çevreye rahatsızlık veren şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerine direndi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.

Olay, D-100 kara yolu Paşaköy Mahallesi mevkiinde bulunan 14 Burda AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, AVM içerisinde taşkınlık çıkaran bir kişi çevredeki vatandaşlara rahatsızlık vermeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, şahsı sakinleştirmek ve bölgeden uzaklaştırmak istedi. Ancak şüpheli, polisin uyarılarını dikkate almayarak ekiplere mukavemet gösterdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak ve yasal işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı