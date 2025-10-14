Haberler

Bolu'da Aile İçi Kavga: Annesine ve Kız Kardeşine Saldırdı

Bolu'da Ufuk Ü., annesi ve kız kardeşiyle tartıştıktan sonra onlara saldırdı. Olay, apartman bahçesinde meydana geldi ve kavga anları vatandaş kameralarına yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bolu'da bir şahıs, tartıştığı annesini ve kız kardeşini darbetti. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, Beşkavaklar Mahallesi Ender Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle aynı apartmanda farklı dairelerde oturan Ufuk Ü.'nün, bir süredir annesi M.A. ve kız kardeşi B.Ü. ile bilinmeyen bir sebeple husumetli olduğu öğrenildi. Öğle saatlerinde Ufuk Ü., annesi ve kız kardeşiyle tartışma yaşadı. Apartmanın bahçesinde tartışmanın büyümesiyle Ufuk Ü., annesi ve kız kardeşini darbetti. Eşinin araya girmesiyle Ufuk Ü., bahçeden uzaklaştırıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafından şahıs gözaltına alındı. Kavga anları ise vatandaş kamerasına yansıdı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - BOLU

