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Bolu'da ahır ve samanlık alev alev yandı: Ekipler ve köylüler seferber oldu

Bolu'da ahır ve samanlık alev alev yandı: Ekipler ve köylüler seferber oldu
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir ahır ve samanlıkta çıkan yangın, iki yapının ağır hasar görmesine neden oldu. Köylülerin yardımıyla ahırdaki hayvanlar kurtarıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangın nedeniyle 2 yapı da ağır hasar aldı. İtfaiye ve vatandaşların yoğun müdahalesiyle söndürülürken, ahırdaki hayvanlar köylülerin yardımıyla yanmaktan kurtarıldı.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Sürmeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Öztürk'e ait ahır ve samanlık bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın ve içerideki samanların da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı.Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri ile orman işletme müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler alevlere müdahale ederken, köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi. Öte yandan ahıra da sıçrayan yangında, köylülerin ve ekiplerin yoğun çabasıyla içerideki hayvanlar güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı.

Aile yakınları sinir krizleri geçirdi

Yılların emeğinin alevlere teslim olmasını çaresizce gözyaşları içinde izleyen Öztürk ailesinin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Fenalaşan vatandaşlara ilk müdahale, bölgede hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekskavatör yardımıyla ahırdaki samanlar dağıtıldı. Ahır ve samanlığın tamamen kullanılamaz hale geldiği olayda, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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