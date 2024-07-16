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Bolu'da Abart Egzoz ve Yüksek Ses Müziğe Cezai İşlem

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Bolu'da abart egzoz ve yüksek ses müzikle gece saatlerinde sokaklarda rahatsızlık veren sürücülere polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Alpağut Mahallesi'nde yapılan ihbarlı denetimde onlarca araç cezadan kaçamadı.

Bolu'da abart egzoz ve yüksek ses müzikle gece saatlerinde sokaklarda rahatsızlık veren onlarca sürücüye ihbarlı denetimle polis ekipleri cezai işlem uygulandı.

Alpağut Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde vatandaşların sıkça şikayetçi olması üzerine polis ekipleri tarafından uygulama noktası oluşturuldu. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede ihbarlı denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından abart egzoz ve yüksek ses müzikle cadde üzerinde seyreden onlarca araç cezadan kaçamadı. Alpağut Mahallesi'nde alkollü dolaşan 2 sürücüye ise cezai işlem uygulanarak ehliyetine el konuldu. Polis ekiplerinin denetim yaptığı esnada ise mahallede yaşayan birkaç vatandaş ekiplere teşekkür etti. Gürültü nedeniyle rahatsız olduklarını dile getiren vatandaşlar ekiplere kolaylıklar diledi.

Polis ekiplerine uygulamadan dolayı teşekkür eden Ahmet Akgül, "Çok iyi oldu, bu bölge hareketlenmişti. Bir kaç defa da talepte bulunduk bölgede uygulama yapılması için. Yerinde bir uygulama. Havalar müsait oldukça balkonda oturuyoruz. Gece yarısı egzoz sesi, müzik sesinden rahatsız oluyoruz" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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