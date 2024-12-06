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Bolu'da 79 Yaşındaki Alzheimer Hastası İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bolu'da 79 Yaşındaki Alzheimer Hastası İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki alzheimer hastası Mustafa Aslan için arama kurtarma çalışmaları 2 gündür sürüyor. Ekipler, köy ve çevresinde aramalara devam ediyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan 79 yaşında alzheimer hastası Mustafa Aslan'ın bulunması için 2 gündür çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Demircisopran köyünde yaşayan Mustafa Aslan'dan (76) dün öğle saatlerinden beri haber alamayan yakınları endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edildi. Bölgede Bolu AFAD 5 personel 2 araç, Gerede jandarması 12 personel, 4 araç, UMKE 4 personel, 1 araç, Bolu Acil Arama Kurtarma 5 personel ve 1 araç ile arama çalışmalarına başladı. AFAD başkanlığından gelen bir gece görüşlü ve termal dron ile çalışmalar sürüyor. Ekiplerin, köy ve çevresinde 2 gündür arama çalışması devam ediyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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