Bolu'da 6 firari hükümlü yakalandı

Bolu'da jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlüyü yakaladı. Operasyonlarda toplamda 40 yıl 10 ay hapis cezası bulunan O.D. ve diğer suçlardan aranan kişiler ele geçirildi.

Bolu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Mengen ilçesi ve il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. yakalandı. Ekipler ayrıca, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 6 yıl 3 ay cezası olan F.E, "hırsızlık" suçundan aranan O.T. (4 yıl 8 ay) ve C.Ç. (4 yıl 2 ay), "dolandırıcılık" suçundan cezası bulunan A.A. (2 yıl 1 ay) ile "uyuşturucu kullanmak" suçundan aranan B.E.'yi (1 yıl 8 ay) gözaltına aldı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

