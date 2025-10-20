Bolu'da 500 Kırmızı Benekli Su Kaplumbağası Ele Geçirildi

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajında, ticareti yasak olan 500 kırmızı benekli su kaplumbağası bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında şehirlerarası bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada, taşıma çantaları içinde ülkeye sokulması, bulundurulması ve ticareti yasak olan 500 kırmızı benekli su kaplumbağası ele geçirildi. İstilacı tür olan su kaplumbağaları, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. - BOLU