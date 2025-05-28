Bolu'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem: Güvenlik Kamerası Anı Yakaladı

Bolu'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem: Güvenlik Kamerası Anı Yakaladı
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Bolu merkezli 3.9 büyüklüğündeki deprem, gece saatlerinde meydana geldi. Deprem anı, bir lokantanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sarsıntı sonrası birçok vatandaş panik içinde dışarı çıktı.

Bolu'da gece saatlerinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem anı bir lokantanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Deprem, saat 01.13 sıralarında meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Bolu merkezli 3.9 büyüklüğünde yerin 8.15 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden çok sayıda vatandaş panik içinde evlerinden dışarı çıktı. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından bazı vatandaşların yeniden evlerine döndü.

Deprem anı kamerada

Deprem anı ise şehir merkezinde bulunan bir lokantanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sarsıntı başlar başlamaz içeride bulunan vatandaşların panikle dışarı çıkmaya çalıştığı görüldü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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