Bolu'da korkutan deprem

Bolu'da AFAD'ın verilerine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8 kilometre derinliğindeki deprem, kent merkezi ve çevresindeki köylerde hafif hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bolu'da 3,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

KENT MERKEZİNDE VE KÖYLERDE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 14.37'de merkez üssü Bolu Merkez olan 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Yerin 8.43 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinde ve bazı çevre köylerde hafif şekilde hissedildi.

title