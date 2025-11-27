Bolu'da 2 Katlı Evde Yangın Çıktı
Örencik köyündeki Avni S.'ye ait evde çıkan yangında bir oda küle dönerken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Bolu'da Örencik köyünde 2 katlı evin bir odasında çıkan yangın, odayı küle çevirdi.
Yangın, Örencik köyünde Avni S.'ye ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 2 katlı evin giriş katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm odayı sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, tüm eve yayılmadan söndürüldü. Yangın nedeniyle evin bir odası hasar gördü. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa