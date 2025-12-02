Bolu'da 198 bin kaçak makaron ele geçirildi
Bolu'da gerçekleştirilen operasyonlarda 198 bin kaçak makaron ve çeşitli tütün malzemeleri ele geçirilirken, 9 şüpheliye işlem yapıldı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda; 15 kilogram tütün, 198 bin makaron, 44 bin 600 boş makaron, 23 adet sigara likiti, 156 adet elektronik sigara ve 29 adet kaçak likit ele geçirildi. Öte yandan adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 9 şahsa işlem yapıldı. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa