Bolu'da 1 Haftada 268 Asayiş Olayı: 113 Şüpheli Yakalandı

Bolu Valiliği tarafından açıklanan haftalık asayiş raporuna göre, 22-28 Eylül tarihleri arasında toplam 268 asayiş olayı kaydedildi ve 113 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 8'i tutuklandı.

Bolu'da 1 haftada meydana gelen 268 asayiş olayında 113 şüpheli yakalandı.

Bolu Valiliği'nce yayımlanan haftalık asayiş raporuna göre, 22-28 Eylül tarihlerinde, kişilere karşı 80, malvarlığına karşı 30, topluma karşı 28, millete ve devlete karşı 2, takibi gereken 128 suç olmak üzere toplam 268 olay kayıtlara geçti. Asayiş suçlarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 113 olayın failleri yakalanırken, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 24 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
