Bolu Cezaevinde Bıçaklı Kavga: Bir Mahkum Öldü

Bolu Cezaevinde Bıçaklı Kavga: Bir Mahkum Öldü
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Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde meydana gelen kavgada, bir mahkum meyve bıçağı ile bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde çıkan kavga bir mahkum çıkan kavgada başka bir mahkum tarafından meyve bıçağı ile bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Kuruçay mevkiinde bulunan Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken hükümlü Coşkun T. ile kendisi ile birlikte aynı koğuşta kalan Ebubekir G. arasında kavga çıktı. Yaşanan arbedede Coşkun T. Meyve bıçağı ile saldırıya uğradı. Olay yerinde yaşamını yitiren Coşkun T.'nin cenazesi otopsi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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