Bolu-Abant Karayolunda Panelvan Araç Dereye Uçtu

Bolu-Abant Karayolunda Panelvan Araç Dereye Uçtu
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Bolu-Abant karayolunda kontrolden çıkan panelvan aracın dereye uçması sonucu tatil için bölgeye gelen çift hafif yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bolu- Abant karayolunda kontrolden çıkan panelvan aracın dereye uçtu. Tatil için Bolu'ya gelen çift, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, Bolu- Abant karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nden Abant Gölü'ne gitmek üzere yola çıkan T. S. idaresindeki 41 E 4150 plakalı panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, dereye yuvarlanan araca müdahale ederek içeride mahsur kalan T.S ve eşi L.S.'yi araçtan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan çiftin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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