Bolivya'da sel felaketi: 20 ölü, 24 kayıp
Bolivya'nın Santa Cruz bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi kayboldu. 300 kişi kurtarıldı, 2100 aile tahliye edildi.
- Bolivya'da sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti ve 24 kişi kayboldu.
- Pirai Nehri çevresinde yaklaşık 2.100 aile tahliye edildi.
- Helikopterle en az 300 kişi kurtarıldı.
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi kayboldu.
Bolivya'nın doğusundaki Santa Cruz bölgesinde cumartesi başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle Pirai Nehri taştı. El Torno ve çevredeki kasabalarda sel meydana geldi. Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Alfredo Troche yaptığı açıklamada, 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de kaybolduğunu ifade etti.
BİNLERC E KİŞİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ
Troche, helikopterle en az 300 kişinin kurtarıldığını, Pirai Nehri çevresinde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 100 ailenin tahliye edildiğini aktardı. Yetkililer, önümüzdeki günlerde hava şartlarının iyileşmesi ve su seviyelerinin düşmesiyle kurtarma çalışmalarının kolaylaşmasını bekliyor.