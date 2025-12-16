Haberler

Bolivya'da sel felaketi: 20 ölü, 24 kayıp

Bolivya'da sel felaketi: 20 ölü, 24 kayıp Haber Videosunu İzle
Bolivya'da sel felaketi: 20 ölü, 24 kayıp
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolivya'nın Santa Cruz bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi kayboldu. 300 kişi kurtarıldı, 2100 aile tahliye edildi.

  • Bolivya'da sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti ve 24 kişi kayboldu.
  • Pirai Nehri çevresinde yaklaşık 2.100 aile tahliye edildi.
  • Helikopterle en az 300 kişi kurtarıldı.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi kayboldu.
Bolivya'nın doğusundaki Santa Cruz bölgesinde cumartesi başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle Pirai Nehri taştı. El Torno ve çevredeki kasabalarda sel meydana geldi. Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Alfredo Troche yaptığı açıklamada, 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de kaybolduğunu ifade etti.

Bolivya'da sel felaketi: 20 ölü, 24 kayıp

Bolivya'da sel felaketi: 20 ölü, 24 kayıp

Bolivya'da sel felaketi: 20 ölü, 24 kayıp

BİNLERC E KİŞİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Troche, helikopterle en az 300 kişinin kurtarıldığını, Pirai Nehri çevresinde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 100 ailenin tahliye edildiğini aktardı. Yetkililer, önümüzdeki günlerde hava şartlarının iyileşmesi ve su seviyelerinin düşmesiyle kurtarma çalışmalarının kolaylaşmasını bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Hayallerine kilit vurdu
Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor

Kalp krizi riskini arttırdığı ortaya çıktı
Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı

Onlarca kadını sapıkların elinden böyle kurtardılar
ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu! Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

Trump resmen savaş açtı! Uçanı kaçanı füzelerle vuruyor
Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Hayallerine kilit vurdu
Talisca'nın dün akşam yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Dün akşamki istatistiklerini duyanlar inanamıyor
Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü! Bu kaçış cezaevinde bitti

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü! Bu kaçış cezaevinde bitti
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yapacağı transferi 'Yüzde bir milyon' diyerek söyledi

"Yüzde bir milyon" diyerek Fenerbahçe'nin yapacağı transferi söyledi
Gülşah Durbay ile Özgür Özel hakkındaki iddiayla gündeme gelen gazeteci kalp krizi geçirmiş

"Yasak aşk" iddiasını ortaya atan isim kalp krizi geçirmiş
Jhon Duran'ın neden oyundan alındığı ortaya çıktı

Neden oyundan alındığı ortaya çıktı
İmza atmadı, sessiz kaldı! Günay Musayeva'dan Tolga Karel'e sert çağrı

İmza atmadı, sessiz Kaldı! Tolga Karel'e sert çağrı
title