Bolivya'da Ordu Sokağa İndi, Eski Devlet Başkanı Morales Demokrasiyi Savunuyor

Bolivya'da ordunun sokağa inmesinin ardından eski Devlet Başkanı Evo Morales, "General Zuniga tarafından hazırlanan darbeye karşı demokrasiyi savunmak için Ulusal Seferberlik çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Bolivya'da ordu sokağa indi. Ordunun darbe girişiminde bulunduğunu belirten eski Devlet Başkanı Evo Morales, "General Zuniga tarafından hazırlanan darbeye karşı demokrasiyi savunmak için Ulusal Seferberlik çağrısında bulunuyoruz. Süresiz genel grev ve yol ablukası ilan ediyoruz. Silahlı kuvvetlerin demokrasiyi ihlal etmesine ve halkın gözünü korkutmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanarak, "Mendez Arcos'a bağlı bir grubun keskin nişancılarla Plaza Murillo'yu ele geçirmesini kınıyoruz. Bu durum, darbeyi önceden hazırladıklarını göstermektedir. Demokrasiye gönül vermiş insanları, demokrasiye ve halka karşı hareket eden bazı askeri gruplara karşı vatanı savunmaya çağırıyorum" dedi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, "Bolivya ordusunun bazı birimleri tarafından gerçekleştirilen düzensiz konuşlandırmayı kınıyoruz. Demokrasiye saygı gösterilmelidir" dedi.

General Juan Jose Zuniga, "Yeni bir bakanlar kabinesi kurulacak, elbette bazı şeyler değişecek, ancak ülkemiz artık böyle devam edemez" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ağır silahlı askerlerin ve zırhlı araçların başkent La Paz'daki Plaza Murillo'da toplandığı görüldü. - LA PAZ