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Bolivya'da Askeri Tesiste Patlama: 2 Ölü, 81 Yaralı

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Güney Amerika ülkesi Bolivya’da havai fişek malzemesinin depolandığı askeri tesiste meydana gelen patlamalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı, 7 kişi aranıyor.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da havai fişek malzemesinin depolandığı askeri tesiste meydana gelen patlamalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı, 7 kişi aranıyor.

Bolivya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre başkent La Paz'dan yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Viacha şehrinde havai fişek malzemelerinin depolandığı askeri bir tesiste iki patlama meydana geldi. Patlamaların şiddetiyle bölgedeki evler hasar gördü, kırık camlar ve enkaz yaralanmaya yol açtı.

Savunma Bakanı Ernesto Justiniano, patlama nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin yaralandığını, 7 kişinin ise kayıp durumda olduğunu ifade etti.

Justiniano, ölen ve kayıp durumda olanların asker olduğunu belirtti.

Patlamanın nedeniyle ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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