Boğulmaktan kurtarılan üniversiteli genç hastanede hayatını kaybetti - Haberler

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Boğulmaktan kurtarılan üniversiteli genç hastanede hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Boğulmaktan kurtarılan üniversiteli genç hastanede hayatını kaybetti

Hatay'ın Arsuz ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulmak üzereyken kurtarılan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulmak üzereyken kurtarılan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Liman İşletmeciliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Deniz Can Korkmaz (22), Arsuz'un Karaağaç Mahallesi sahilinde serinlemek için denize girdi. Denizde boğulma tehlikesi geçiren Korkmaz, arkadaşları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, İskenderun Devlet Hastanesi kaldırıldı. Korkmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizcilik, İskenderun, Hatay, Arsuz, 3. Sayfa, Haberler

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