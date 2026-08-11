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İnkumu'nda Boğulma Tehlikesi: Genç Kurtarıldı

İnkumu'nda Boğulma Tehlikesi: Genç Kurtarıldı
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Bartın İnkumu sahilinde denize giren 21 yaşındaki A.B., boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen genç, hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Bartın'ın İnkumu sahilinde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren genç, ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İnkumu sahilinde serinlemek için denize giren 21 yaşındaki A.B., bir anda çırpınmaya başladı. Bir süre sonra suda batmaya başlayan genci gören cankurtaranlar botla denize açıldı. Cankurtaranların kıyıya getirdiği gence ilk müdahaleyi ise sağlık ekipleri yaptı. ihbar ile olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, bir süre bilinci kapalı gence müdahale etti. Sağlık ekiplerinin ilk ve zorlu müdahalesi sonucu hayata döndürülen A. B., Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan A.B'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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