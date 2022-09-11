- Boğulan çocuk kalp masajı ile hayat döndürüldü

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için girdiği Kelkit Çayında boğulan çocuk kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay; Erbaa ilçesi Kelkit çayına Şıhlar mezarlığı yakınlarında Halil İbrahim Bağcı balık tutmaya gitti. Bir süre sonra serinlemek için Kelkit çayına giren çocuk suda batıp çıkmaya başladı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerinde Erbaa itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipler tarafından yarı baygın olarak kurtarılan çocuk sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayati fonksiyonlarını kaybeden Bağcı, acil serviste yapılan kalp masajı ile hayata turundu. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan çocuk ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesine sevk edildi.