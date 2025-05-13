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Boğaziçi Üniversitesi'nde Protesto: 13 Polis Yaralandı, 97 Gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Protesto: 13 Polis Yaralandı, 97 Gözaltı
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Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen konferansı protesto eden grup, polise saldırdı. Saldırıda 13 polis yaralanırken, 97 kişi gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı

İSTANBUL - Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansı protesto eden grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı. Saldırıda 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralanırken, 97 kişi gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa Nurettin Yıldız konuşmacı olarak katıldı. Konferans öncesi Yıldız'a yönelik tepki yürüyüşü düzenlenirken, polis ekipleri de kampüste güvenlik önlemi aldı. Saat 20.45 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsünde içerisinde toplanan grup, öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek istedi. Polis ekipleri gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almayan grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı. Saldırıda 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı. Olaylar sırasında 39'u kadın toplam 97 gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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