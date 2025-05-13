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Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'a yumurtalı saldırı

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Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinliğe konuşmacı olarak davet edilen yazar Nurettin Yıldız'a yumurtalı saldırı gerçekleştirildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından "İslami İlimler: Kim için, ne kadar" başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

NURETTİN YILDIZ'A YUMURTALI SALDIRI

Etkinliğe konuşmacı olarak davet edilen yazar Nurettin Yıldız, yumurtalı saldırıya uğradı. Yıldız, etkinliğin düzenlendiği salonda konuşmasını yaptığı esnada bir öğrencinin tepkisi ile karşılaştı. O anda nereden geldiği belli olmayan bir yumurta Yıldız'ın oturduğu kürsüye doğru fırlatıldı.

SALONDAN ÇIKARILDI

Olayın ardından çıkan arbede sonucu protestocu, salondan çıkarıldı. Yıldız'a yumurtanın fırlatıldığı anlar ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'a yumurtalı saldırı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSahin Geçer:

Bu zaralı hangi vasfıyla üniversitede konferans veriyor

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