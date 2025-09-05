Boğaziçi Üniversitesi'nde Cinayet: 15 Yaşındaki Hilal Ö. Öldürüldü

Sarıyer'de Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde 15 yaşındaki Hilal Ö.'yü silahla vurarak öldüren Ayberk K.'nin cinayetten önce aracıyla içeriye girdiği anın görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 30 Ağustos'ta akşam saat 19.40 sıralarında Sarıyer Hisarüstü Caddesi'nde Boğaziçi Üniversitesi'nin içinde yer alan bir kafede meydana gelmiş, Ayberk K. (20) sabah saatlerinde kız arkadaşı olduğu iddia edilen Hilal Ö. (15) ile tartışmış, ardından Hilal Ö. yarı zamanlı çalıştığı üniversitenin kafesine gitmişti. Üniversitede bir etkinlik olduğu sırada içeri giriş yapan Ayberk K., Hilal Ö.'yü silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti. Ayberk K. ve Hilal Ö.'nün hayatlarını kaybettiği belirlenmişti.

Şüphelinin içeriye girdiği anın görüntüsü ortaya çıktı

24 ayrı suç kaydının olduğu iddia edilen Ayberk K.'nin cinayetten önce aracıyla içeriye girdiği anın görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Ayberk K.'nin aracıyla kampüse girdiği görülüyor. - İSTANBUL