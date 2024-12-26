Boğaza balık tutmaya gitti, tilki yakaladı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dün gece saatlerinde fıkra gibi bir olay yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak amacıyla tekneyle denize açılan Özay Yıldız, oltalarını denize bıraktıkları sırada, suyun üzerinde bir tilkinin çırpındığını fark etti.

SUYA GİREREK TİLKİYİ KURTARDI

Durumu hemen arkadaşlarına söyleyen Yıldız, tereddüt etmeden suya girerek tilkiyi kurtardı ve tekneye aldı. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleriyle iletişime geçen Yıldız, tilkiyi yetkililere teslim etti. Ekipler, tilkiyi rehabilitasyon sürecine almak için Yıldız'dan teslim aldı.

"HAYVAN 'BENİ KURTARIN' DERCESİNE YALVARIYORDU"

Kendi imkanlarıyla hayvanı denizden çıkardığını belirten Özay Yıldız, şunları söyledi: "Bu hayvan muhtemelen Beykoz ya da Sarıyer açıklarında köpeklerin kovaladığı esnada denize düştü. Biz arkadaşlarla balık tutuyorduk. O esnada denizde bir şey gördük. Ben baktım bu tilki dedim. Hayvan yüzmeye çalışıyor adeta 'beni kurtarın' diye yalvarıyordu.

"İLK BAŞTA KÖPEK ZANNETTİK"

İlk başta köpek zannettik. Daha doğrusu biz onu su samuru sandık. Hayvan bizim iki metre açığımızda olduğu için... Gece saat 04.00 karanlık. Yani biraz bulanık görünüyordu. En son ben hayvanı çağırınca hayvan dibimize kadar geldi. Gece 04.00'te de kimseye ulaşamadık. En çok çekpas yardımıyla hayvanı yukarı kaldırarak su yutmamasını engelledim. Yabani hayvan olduğu için arkadaşlar da ısırır diye pek yanaşamadı. Ben sonra ne olacaksa olsun en fazla beni bir kere ısırır dedim. Hayvanı ensesinden tuttum, yukarıya çıkardım. Hayvan zaten bayağı üşümüş ve su yutmuştu. Muhtemelen bu hayvan 2-3 saat suyun içerisinde kaldı."