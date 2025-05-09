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BÖF ekipleri öğrencileri bilgilendiriyor

BÖF ekipleri öğrencileri bilgilendiriyor
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine devam ediliyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine devam ediliyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri ekiplerince terör örgütlerince eleman temin edilmesinin engellenmesi, terör konusunda farkındalık oluşturulması, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi, gençlerimizin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi, devletimize olan bağlılıklarının artırılması, milli birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi amacıyla "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında lise öğrencileri bilgilendirildi.

Yapılan çalışma kapsamında Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 200 öğrenciye, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 200 öğrenciye, Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 300 öğrenciye, Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 200 öğrenciye ulaşılarak toplamda 900 öğrenciye bilgilendirme konferansı yapıldı. Etkinlik kapsamında öğrencilere broşür ve kitap ayracı dağıtılırken kek ve meyve suyu ikramında bulunuldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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