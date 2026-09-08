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Bodrum ve Marmaris’te ticari yatlarda rahatsızlanan iki kişinin tıbbi tahliyesi yapıldı

Bodrum ve Marmaris’te ticari yatlarda rahatsızlanan iki kişinin tıbbi tahliyesi yapıldı
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Muğla’nın Bodrum Marmaris ilçesi açıklarında seyreden ticari yatlarda rahatsızlanan iki vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi.

Muğla'nın Bodrum Marmaris ilçesi açıklarında seyreden ticari yatlarda rahatsızlanan iki vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi.

Marmaris ve Bodrum açıklarında seyreden ticari yatlarda iki vatandaşın rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botları rahatsızlanan vatandaşları sahil güvenlik botuna alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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