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Bodrum'da Yüzerek Yunan Adalarına Geçmeye Çalışan Göçmen Kurtarıldı

Bodrum'da Yüzerek Yunan Adalarına Geçmeye Çalışan Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen, bitkin düşerek yardım talep etti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık kontrollerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan 1 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-105) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 1 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmen, sağlık kontrollerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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