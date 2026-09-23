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Bodrum'da yelkenli teknelerle göçmen sevkiyatında 3 şüpheli gözaltına alındı

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Bodrum'da yelkenli teknelerle göçmen sevkiyatında 3 şüpheli gözaltına alındı
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Bodrum'da kendilerini zengin gibi göstermeye çalışan 3 şüphelinin yelkenli teknelerle düzensiz göçmen sevkiyatı yaptığı belirlendi; şüpheliler gözaltına alındı. Sahil Güvenlik ile yapılan kontrollerde 2 yelkenli teknede toplam 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şık kıyafetlerle kendilerini zengin gibi göstermeye çalışarak yelkenli teknelerle düzensiz göçmen sevkiyatı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınırken, 2 yelkenli teknede 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, son dönemde düzensiz göçmen hareketliliğinde yelkenli teknelerin kullanılmasının ardından bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin takibine alınan 'Rainbow' isimli yelkenli teknenin Türkbükü Koyu açıklarında demirlemesinin ardından tekneye bağlı botla iskeleden düzensiz göçmenlerin taşındığı tespit edildi. Takibi sürdüren ekipler, bir süre sonra 'Rüzgar' isimli başka bir yelkenli tekneye de botla düzensiz göçmen sevkiyatı yapıldığını belirledi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için şık kıyafetlerle zengin sosyete görüntüsü vermeye çalıştıkları öğrenildi. Ekipler, teknelerde bulunan şüphelilerin market alışverişi için iskeleye çıkmasını bekledi. M.F.B., U.V. ve E.D. isimli şüpheliler iskelede yakalanarak gözaltına alındı. Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte teknelerde ve açıkta yapılan kontrollerde 6 erkek, 7 kadın, 7 erkek çocuk ve 2 kız çocuğu olmak üzere toplam 22 düzensiz göçmen yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan 3 şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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