Bodrum'da Yangın: 5 Hektar Alan Zarar Gördü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangında 5 hektar alan zarar gördü.

Akyarlar Fener Burnu Mevkiinde rüzgarla birbirine temas eden elektrik tellerinden yangın başladı. Otluk ve makilik alanda başlayan yangın hızla büyüdü. Vatandaşlar, bahçe hortumları ve kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. Yangın, evleri de tehdit etti. Mahalleli, alevler evlerine sıçramasın diye yoğun çaba harcadı.

İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Alevler, vatandaşlar, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangında 5 hektar otluk ve makilik alan zarar gördü. - MUĞLA