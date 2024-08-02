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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Özel Harekat polisi eşliğinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Özel Harekat polisi eşliğinde 6 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Timleri ile birlikte 6 ayrı adrese yaptığı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 7 kilogram skunk maddesi, 655 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 158 adet MKE ibareli 9.19 fişek, 171 bin TL, bin 500 dolar, 600 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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