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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
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Bodrum'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin ev ve aracında 900 gram skunk, 2 bin 325 sentetik ecza, 112 bin TL nakit, altın ve bilezik ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, bir şüphelinin evi ve aracında yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile para ve altın ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen saha çalışmaları kapsamında ekiplerce uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıs takibe alındı. Şüphelinin ikametinde ve kullandığı araçta yapılan aramalarda 900 gram skunk, 2 bin 325 adet sentetik ecza ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 112 bin TL nakit para, 7 adet bilezik, 300 gram külçe altın, 21 adet ata lira ile 10 gram plaka altın bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmaların il genelinde sürdüğü belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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