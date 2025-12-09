Kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde refüje çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak-Bodrum kara yolu Kapuz Caddesi'nde seyreden 48 R 2073 plakalı kamyonetin sürücüsü Gökhan Park (46) virajda direksiyon hakimiyetini kaybederken, refüje çarpan kamyonet devrildi. Kazada kamyonetin sürücüsü ağır şekilde yaralandı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Ağır yaralı sürücü ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Gökhan Park, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Park'ın cenazesinin bugün ikindi namazı sonrası Yalıkavak Yemiş Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yemiş Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi. - MUĞLA