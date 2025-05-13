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Bodrum'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bodrum'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Şahin Korkmaz yönetimindeki motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen bir araca çarptı. Kazada ağır yaralanan Korkmaz, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Dirmil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Korkmaz (38) yönetimindeki 48 SS 346 plakalı motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen İ.N.A. yönetimindeki 17 AGL 082 plakalı başka bir araca çarptı. Kazada ağır şekilde yaralanan Korkmaz, hastaneye kaldırdı. Yaşamını yitiren Korkmaz'ın cenazesinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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