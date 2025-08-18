Bodrum'da Tekne Yangını: 1 Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Koyu'nda, demirli bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tekne kısa sürede alev topuna dönerken, içeride bulunan 1 kişi çevredeki botlar yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahale ile yangını kontrol altına aldı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürerken, çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.