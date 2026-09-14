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Bodrum’da tefecilik, yağma ve dolandırıcılık operasyonu: 7 şüpheli gözaltında

Bodrum’da tefecilik, yağma ve dolandırıcılık operasyonu: 7 şüpheli gözaltında
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Bodrum’da bir kişiyi tefecilik yoluyla borçlandırarak darp ettikleri, borcun yağma yoluyla tahsil edilmesine çalıştıkları ve arsasının imara açılacağı vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Bodrum'da bir kişiyi tefecilik yoluyla borçlandırarak darp ettikleri, borcun yağma yoluyla tahsil edilmesine çalıştıkları ve arsasının imara açılacağı vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında, Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmada, müşteki H.E.'nin tefe karşılığı borçlandırıldığı, verilen paranın tahsil edilmesi amacıyla darp edildiği, kendisine ait arsanın imara açılacağı vaadiyle dolandırıldığı ve uyuşturucu madde temin edildiği belirlendi.

Ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 şüphelinin kullandığı GSM hatları üzerinde tedbir uygulandı. Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin adresleri tespit edilerek bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 havalı tüfek, 2 bıçak, 1 teleskopik jop, 6 senet, 1 çek, çek fotokopisi ve çek ekran görüntüsü, çeşitli banka dekontları, 29 adet 9x19 fişek, 11 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 sigara sarma kağıdı ile 2 adet kullanımı yasak olduğu belirtilen hapa ait boş kapsül ele geçirildi.

Operasyonda S.C., A.A.Ö., C.S., Y.E., C.K., S.Ö. ve N.A. isimli 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. H.Ç. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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