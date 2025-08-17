Bodrum'da Sürüklenen Tekne Kıyı Emniyet Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Bodrum'da Sürüklenen Tekne Kıyı Emniyet Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metrelik tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bir şekilde Milta Bodrum Marina'ya yanaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makine arızası yapması sonrası sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Görecek Adası önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Milta Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkandan açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek

Hız sınırları sil baştan! Genelgeyi Erdoğan imzaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.