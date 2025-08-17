Bodrum'da Sürüklenen Tekne Kıyı Emniyet Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metrelik tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bir şekilde Milta Bodrum Marina'ya yanaştırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makine arızası yapması sonrası sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Görecek Adası önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Milta Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa