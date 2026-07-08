Gaz kolu takılı kalan şişme bot, rıhtıma çarparak patladı: 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalışma yapıldığı esnada gaz kolu takılı kalan 8 metrelik şişme bot, rıhtıma çarparak patladı, olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, Bodrum ilçesi Yalıkavak Marina bölgesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 8 metrelik şişme botta temizlik çalışması yapılırken henüz bilinmeyen bir nedenle gaz kolu takılı kaldı. Bir anda ileriye atılan şişme bot, rıhtıma çarparak patladı. Patlama sırasında botta bulunan bir genç yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalenin ardından ambulansla Acıbadem Hastanesi'ne kaldırdı. Patlama sonucu botta çıkan yangın ise ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı