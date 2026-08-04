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Bodrum'daki Silahlı Saldırının Failleri 4 İlde Yakalandı: 3 Tutuklama

Bodrum'daki Silahlı Saldırının Failleri 4 İlde Yakalandı: 3 Tutuklama
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde 22 Temmuz’da meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri polis ekiplerinin 4 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yakalanırken, 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 22 Temmuz'da meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri polis ekiplerinin 4 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yakalanırken, 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Temmuz 2026 tarihinde Yalıkavak'ta park halindeki araca silahlı saldırı eyleminin aydınlatılması amacıyla müşterek çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, eylemi gerçekleştiren zanlının B.A. olduğu ve olay sonrasında M.T. adına düzenlenen kimlik bilgileriyle Ankara'ya kaçtığı belirlendi. Olayda kullanılan silah ise Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde araziye bırakılmış bir çanta içerisinde ele geçirildi.

Organize suç örgütü bağlantısı belirlendi

Ankara'da düzenlenen operasyonla B.A. ve sahte kimlik bilgilerini kullandığı M.T. gözaltına alındı. Şüpheli B.A'nın yeni nesil bir organize suç örgütü yapılanmasıyla M.A.M. isimli şahıs aracılığıyla irtibatlandığı, eylem talimatını ise yabancı bir GSM hattı üzerinden alarak Bodrum'a geldiği tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, B.A'yı olay yerine ulaştıran korsan taksi şoförü N.K.S'yi Bodrum'da; taksi ücretini IBAN üzerinden transfer eden ve hakkında arama kaydı bulunan Ş.Y. ile M.A.M'yi İstanbul'da yakaladı.

Mağdura tehdit mesajı gönderenler Eskişehir'de yakalandı

Olayın ardından 25 Temmuz'da müştekinin yabancı ülke GSM hattından mesaj atılarak tehdit edilmesi üzerine inceleme genişletildi. Müşteki şahsa gönderilen fotoğrafların A.Ö.Ç. adına kiralanan 34 plakalı bir araçtan çekildiğini tespit eden ekipler, A.Ö.Ç. ve İ.B.A'yı Eskişehir'de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden korsan taksi şoförü N.K.S. ve M.T. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken; eylemi gerçekleştiren B.A. ile Ş.Y. ve M.A.M. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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