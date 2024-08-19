Bodrum'da silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde 2 kişinin silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, 16 Ağustos Cuma gecesi saat 01.00 sıralarında Kumbahçe Mahallesi 2439. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 şüpheli otomobille T.Y. ve A.S. isimli 2 kişinin yaşadığı eve geldi. Şahıslar, evdeki 2 kişinin üzerine tabancayla ateş açıp otomobille bölgeden uzaklaştı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücutlarının çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet eden T.Y. ve A.S. isimli şahısların yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilişkili oldukları belirlenen 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, bugün akşamüstü saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın büyük bir gizlilik içerisinde sürdürüldüğü öğrenildi. - MUĞLA