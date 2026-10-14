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Bodrum'da sağanak ve rüzgar yaklaşık 2,5 milyon TL'lik yelkenliyi karaya oturttu

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Bodrum'da sağanak ve rüzgar yaklaşık 2,5 milyon TL'lik yelkenliyi karaya oturttu
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Bodrum'da sağanak ve kuvvetli rüzgar, yaklaşık 2,5 milyon TL değerindeki 15 metrelik yelkenli teknenin Kumbahçe sahilinde karaya oturmasına neden oldu. Gece başlayan yağışta rüzgar saatte 40 kilometreye çıktı, dalgalarla kıyıya sürüklenen tekne karaya oturdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, yaklaşık 2,5 milyon TL değerindeki 15 metre uzunluğundaki yelkenli teknenin Kumbahçe sahilinde karaya oturmasına neden oldu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından ilçede gece saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak etkili oldu. Denizde rüzgarın hızının saatte 40 kilometreye kadar yükselmesiyle dalgalar etkisini artırdı. Olumsuz hava şartlarında kıyıya sürüklenen yelkenli tekne karaya oturdu. Bodrum'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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