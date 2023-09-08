Bodrum'da Park Halindeki Motosiklet Çalındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki motosiklet, kimliği belirsiz kişilerce kamyonete yüklenerek götürüldü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Konacık Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde ikamet eden Hasan Danaş'ın 48 AKG 585 plakalı beyaz renkli motosikleti, önceki gün kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan Danaş, geçen yılbaşında aldıkları motosikletin park ettikleri yerde olmadığını gördü. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Hasan Danaş, motosikletinin kimliği belirsiz iki kişi tarafından kapalı kasa kamyonete yüklenerek götürüldüğünü gördü.

Hasan Danaş, henüz bin 500 kilometre olan motosikleti çalan kişilerin bulunabilmesi için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 şahsın kapalı kasa kamyonetle bölgeye geldikleri, rahat tavırlarla motosikleti kamyonete yükledikleri, ardından araca binerek uzaklaştıkları görülüyor. - MUĞLA