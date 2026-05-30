Haberler

Bodrum'da motorize sağlık ekibine otomobil çarptı: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, 112 Motorize Sağlık ekibinin motosikletine çarptı. Kazada 2 sağlık personeli yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin 112 Motorize Sağlık ekibine çarptığı kazada 2 sağlık personeli yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza dün gece saatlerinde meydana geldi. Konacık Atatürk Bulvarı'nda seyreden E.E.E. idaresindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Önce yol kenarındaki kaldırıma çıkan otomobil, daha sonra aynı yöne giden B.D.'nin kullandığı 112 Motorize Sağlık ekibinin motosikletine çarptı.

Kazada motosikleti kullanan B.D. ile motosiklette bulunan A.N.A. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sağlık ekibinin yaralandığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin motorize sağlık ekibine çarpması ve motosikletin sürüklenmesi yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap

Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'de sert sözler! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Bir devrin sonu! Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

'Kocamla ilişkin var' dedi, genç kızı defalarca bıçakladı

"Kocamla ilişkin var" dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla şoke oldu

İstanbul’un ortasında kanlı infaz: Kız meselesi yüzünden 12 kurşunla öldürüldü

İstanbul’da gece yarısı kanlı hesaplaşma! 12 kurşunla öldürüldü
Icardi, Galatasaray yönetimini çıldırttı

Yönetimi çıldırttı, kalması mucize olur
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para

Kurbanlıkları satan besicinin 1 yılda kazandığı paraya bakın