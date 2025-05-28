Bodrum'da Otluk Alanda Yangın Paniği

Bodrum'da Otluk Alanda Yangın Paniği
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Dereköy ile İslamhaneleri Mahalleleri arasında çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 5 dekarlık alan zarar gördü, çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Dereköy ile İslamhaneleri Mahalleleri arasında bulunan otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, çevredeki vatandaşların alevleri fark etmesi üzerine durum itfaiye ve orman ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yoğun çaba sonucu yangını söndürdü ve ardından soğutma çalışması başlattı.

Yangında yaklaşık 5 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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