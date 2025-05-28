Bodrum'da Otluk Alanda Yangın Paniği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Dereköy ile İslamhaneleri Mahalleleri arasında bulunan otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, çevredeki vatandaşların alevleri fark etmesi üzerine durum itfaiye ve orman ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yoğun çaba sonucu yangını söndürdü ve ardından soğutma çalışması başlattı.

Yangında yaklaşık 5 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA