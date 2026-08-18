Bodrum'da Otel Müştemilatında Yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin avlusundaki müştemilatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında müştemilat büyük hasar aldı.

Yalıkavak Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir apart otelin avlusundaki tek katlı müştemilatta klima iç ünitesinden yangın başladı. Alevler kısa sürede büyüyüp müştemilatı sardı. İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alıp soğutma çalışması yaptı.

Otel sahibi tarafından kullanıldığı öğrenilen müştemilatın yangında büyük hasar gördüğü, içerisindeki ev eşyalarının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı